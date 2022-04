Hulk protagonizou uma entrada feia no jogo entre o Atlético de Mineiro e o Coritiba. O ex-FC Porto atingiu um adversário nas partes baixas e escapou apenas com um cartão amarelo.



As reações no Brasil ao episódio multiplicaram-se e por exemplo, o avançado do Flamengo, Gabigol, pediu um castigo pesado para o «Incrível».



«Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão… e direto para a delegacia por agressão», escreveu o atacante do Mengão.



Ora a resposta de Hulk urgiu esta terça-feira. «Quando se congela a imagem, pode parecer mais do que realmente é. É falta clara e na minha opinião do árbitro e do VAR o lance é para amarelo. O meu foco é aparecer nos media dando o meu melhor dentro de campo e ajudar a minha equipa e não aproveitar-me de alguém que tem muito mais moral que eu a nível mundial para aparecer!», escreveu nas redes sociais.



Recorde a entrada de Hulk: