O Cruzeiro, comandado pelo português Leonardo Jardim, engatou a terceira vitória consecutiva, desta feita às custas do Flamengo (2-1), na sétima jornada do Brasileirão.

No Mineirão, Kaio Jorge abriu o marcador em cima do quarto de hora, após uma grande jogada individual, concluída com um pontapé de fora da área. Contudo, o Mengão empatou em cima do intervalo, com um remate de Giorgian de Arrascaeta (44m), que foi bastante colocado ao ângulo superior da baliza.

O golo da vitória do Cruzeiro viria a surgir já em tempo de descontos da segunda parte. Lançado aos 88 minutos, Gabigol foi a tempo de assumir a responsabilidade de bater um penálti, aos 90+6. O antigo avançado do Flamengo até desperdiçou, mas não facilitou na recarga e, por respeito, conteve-se na hora de festejar.

Com este triunfo, a equipa de Leonardo Jardim sobe ao quarto lugar do Brasileirão, com 13 pontos. O Cruzeiro também impediu que o Flamengo (segundo classificado, com 14 pontos) ultrapassasse o Palmeiras na liderança. A equipa de Abel Ferreira, mais cedo, venceu na visita ao Vasco da Gama por 1-0.