Fazer uma convocatória para a seleção brasileira é sempre um exercício ingrato, devido à grande quantidade de talento. Coube ao italiano Carlo Ancelotti realizar essa árdua tarefa, tendo anunciado os convocados para o Mundial 2026 na noite de segunda-feira.

26 jogadores, sendo que um deles é Neymar, do Santos. Esteve no centro da discussão e vai mesmo realizar o quarto Mundial da carreira. Aquele que tem sido visto como o grande ausente é João Pedro, marcador de 15 golos na Premier League. A família do jogador ficou destroçada.

Mas muitos outros bons jogadores brasileiros vão assistir ao Mundial pela televisão. Éder Militão, Rodrygo e Estêvão estão lesionados, mas outros foram excluídos por opção.

O Maisfutebol reuniu alguns nomes que conhece, certamente, e que ficaram de fora. Percorra a GALERIA acima.