Gerson vai deixar o Flamengo e assinar pelo Marselha, revelou o vice-presidente para o futebol do Mengão, Marcos Braz.



De acordo com o relato do jornal «O Globo», o dirigente do clube rubro-negro confirmou a saída do médio para França num encontro com adeptos flamenguistas, no Leblon, Rio de Janeiro, na última sexta-feira.



«Já foi!», disse Marcos Braz quando questionado acerca da saída do jogador de 24 anos.



Para já Gerson está integrado nos trabalhos da seleção olímpica do Brasil e so anúncio oficial da transferência para o Marselha só deverá ser oficializado no próximo mês, segundo a imprensa brasileira.



A confirmar-se o negócio, Gerson voltará ao futebol europeu depois de ter jogado na Serie A entre 2016 e 2019.