O Brasil está em polvorosa por causa do Carnaval. Os blocos animam-se para estes dias de folia até porque, como diz a expressão popular: «A vida são dois dias e o Carnaval são três». Mas, em pleno Rio de Janeiro, há quem vá trocar as fantasias pelo equipamento e pelas chuteiras.

Com duas finais em seis dias (Taça Guanabara este sábado e a segunda mão da final da Supertaça sul-americana no dia 27), Jorge Jesus diz que vai ser a trabalhar o Carnaval do Flamengo.

O técnico partilhou uma fotografia com os jogadores do plantel rubro-negro e escreveu: «Todos acham glamoroso ser jogadores e profissional de futebol. Todos veem o sucesso e a fama. Poucos sabem o quanto de sacrifício e renúncia fazemos. Nesta época de carnaval estaremos a trabalhar forte para que a NAÇÃO comemore mais uma vez. Bom carnaval para vocês e bom trabalho para nós.»

Veja a imagem: