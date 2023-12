A despedida de Luis Suárez do Brasileirão tinha de ser especial… e foi! O uruguaio fez o último jogo ao serviço do Grêmio esta quinta-feira, na vitória frente ao Fluminense (3-2), e deixou a sua marca na partida ao apontar dois golos (um deles um penálti à panenka) e ser protagonista de uma discussão acesa com Felipe Melo, com o jogador do Fluminense a fazer inclusivamente uma espécie de "gravata" ao uruguaio.

O último golo do avançado com a camisola do Grêmio não podia ser algo banal, o que se confirmou - marcar um penálti à "Panenka" ao minuto 64 e dar a vitória à Máquina Tricolor, que acabou o campeonato na segunda posição.

Não podia só marcar dois golos, Suárez tinha de dar algo mais. O momento da discussão com Felipe Melo ocorreu nos festejos do segundo golo do Grémio, aos 45 minutos, logo após a equipa gaúcha virar o resultado, no Maracanã. Everton Galdino, autor do golo, festejou em direção aos adeptos do Fluminense e simulou um tiro de arco e flecha, algo que o defesa brasileiro não gostou. Para amenizar a situação, Luis Suárez, capitão, decide intervir e afastar Felipe Melo, que chega a passar o braço pelo pescoço do uruguaio. Os ânimos acabaram por se acalmar e nenhum jogador levou cartão.

Luis Suárez despede-se do clube brasileiro depois de fazer 54 jogos, marcar 29 golos e assistir 17 vezes.