O governo brasileiro pronunciou-se sobre os alegados insultos racistas proferidos por Gianluca Prestianni a Vinicius Júnior, no Benfica-Real Madrid. O Ministério da Igualdade Racial e o Ministério do Desporto do Brasil emitiram um comunicado conjunto a condenar o episódio e a manifestar solidariedade com o extremo do Real Madrid.

«É inaceitável que manifestações racistas ocorram em ambientes desportivos, que devem ser espaços de respeito, convivência e promoção da igualdade racial. O racismo é uma violação de direitos humanos e um atentado aos princípios fundamentais do desporto. Racismo é crime», refere a nota.

O governo brasileiro salienta a importância do momento em que o árbitro François Letexier acionou o protocolo, bem como a abertura de investigação anunciada pela UEFA. «O governo brasileiro acompanhará de perto a apuração dos factos, com a expectativa de que sejam adotadas medidas firmes para responsabilizar os envolvidos e prevenir novos episódios.»

«O Brasil reafirma o seu compromisso com a promoção da igualdade racial, do respeito e da dignidade humana dentro e fora dos campos. Episódios como este reforçam que o enfrentamento ao racismo deve ser permanente e coletivo. Essa não é uma luta individual: conta com o apoio e a ação do governo brasileiro para garantir um desporto justo, inclusivo e livre de discriminação», conclui.