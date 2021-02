A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou o Grémio-Palmeiras, da primeira mão da final da Taça do Brasil, em cinco horas. O jogo ia disputar-se às 16 horas locais (19 horas em Portugal Continental) deste domingo, mas inicia apenas às 21 horas brasileiras (meia-noite em Portugal).

A decisão surgiu após insistência do Governo do Rio Grande do Sul, com o objetivo de evitar aglomerações da população durante o dia. Sendo o recolher obrigatório às 20 horas, encontrou-se uma hora de início posterior para evitar que as pessoas se juntem em locais públicos.

O encontro marca o início da tentativa de mais uma conquista por parte do treinador português Abel Ferreira no «Verdão», contra o tricolor, onde joga o futuro reforço do FC Porto, Pepê.