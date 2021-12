O futebolista brasileiro Hulk foi premiado a triplicar na gala da época da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na noite de sexta-feira, recebendo os prémios de melhor marcador do Brasileirão, melhor avançado e craque da prova.

Em declarações à margem da cerimónia, Hulk manifestou-se com a certeza de que a ida para o Atlético Mineiro foi a melhor decisão que tomou na carreira.

«Foi a melhor coisa que fiz da minha vida [ndr: aceitar jogar no Galo], voltar a jogar no Brasil e num clube no qual estamos a conseguir escrever linda história», afirmou, citado pelo Globo.

Depois do título de campeão pelo Mineiro, o ex-FC Porto é premiado individualmente e tem ainda, a 12 e 16 de dezembro, a final da Taça do Brasil, ante o Athletico Paranaense.