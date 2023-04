Aos 36 anos, Hulk continua... «Incrível». O internacional brasileiro leva 14 golos e duas assistências em 16 jogos pelo Atlético Mineiro, números invulgares para um veterano. O avançado explicou o segredo para continuar a exibir-se num nível alto.



«Uma das coisas fundamentais para que eu melhorasse a minha performance, rendimento físico, foi deixar de perder noites na balada. Nos últimos quatro ou cinco anos não perco a noite em saídas. Foi a principal mudança na minha vida», referiu, no podcast «45+3».



O ex-FC Porto frisou ainda a importância do sono no rendimento de um atleta de alta competição. «Com 36 anos, tens de dormir e descansar bem. Tento cuidar-me bastante em casa porque é fundamental. Tenho de alimentar-me bem, descansar... às vezes chego a casa, de tarde, e fico com a minha esposa a fazer trabalho de escritório, mas depois fazemos exercícios de recuperação.»



Por útimo, Hulk manifestou a intenção de se retirar ao serviço do Atlético Mineiro, clube que representa desde 2021.



«Hoje posso dizer que vou retirar-me no Atlético. Vou cuidar-me para estar bem.Sei da responsabilidade que é defender esta camisola. A Liga dos Campeões é top, mas a Libertadores é uma guerra, muito competitiva. É bom e difícil de jogar», atirou.



Hulk conta com passagens por Vilanovense, São Paulo, Vitória, Kawasaki Frontale, Tokyo Verdy, Consadole Sapporo, FC Porto, Zenit e Shanghai SIPG.