O Atlético Mineiro não vive um período fácil no Brasileirão e tem apenas uma vitória em quatro jornadas. Na partida do Rio de Janeiro, cidade onde jogou e perdeu com o Botafogo de Luís Castro, Hulk desentendeu-se com um adepto do Cruzeiro, a equipa rival do Galo, no aeroporto.



O «Incrível» foi chamado de «pipoqueiro» e confrontou o adepto em questão, acabando por ser segurado por outros elementos do Atlético Mineiro. Volvidos dois dias, o internacional brasileiro comentou o incidente e frisou que não é «otário».



«Foi um episódio desnecessário se posso dizer assim. Um adepto do nosso rival, cuja equipa estava a jogar naquele momento... se ele é realmente adepto do Cruzeiro, deveria estar a torcer pelo nosso rival de forma a que façam uma boa companha. Não deveria ir para o aeroporto "xingar" os jogadores do Atlético», referiu, em conferência de imprensa.



«É desnecessário. Se fossem adeptos do Atlético, que pagam bilhetes e têm camisolas nossas para usar com orgulho, que nos apoiam e aplaudem, estivessem a cobrar a equipa, baixaria a cabeça e aceitaria a cobrança. É um direito deles, desde que não faltem ao respeito. Temos de aceitar quando são os nossos adeptos. Quando são adeptos adversários que vão para o aeroporto ou para outro sítio qualquer, faltar ao respeito ao nosso plantel... não tenho sangue de barata. Não sou mais homem que ninguém, mas também não sou mané nem otário para passar e tapar os ouvidos», frisou.



Veja a desentendimento de Hulk com um adepto do Cruzeiro: