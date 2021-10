Hulk deixou duras críticas ao árbitro do Flamengo-At. Mineiro, por causa do tempo útil do encontro deste sábado.

«Desde que cheguei, sempre olhei para o Daronco como o melhor árbitro, disparado, com respeito por todos, mas desta vez foi ridículo. Muita falta de respeito. Não estou a justificar a nossa derrota, mas disse-lhe que o Diego Alves foi ridículo. Ele brincou, cuspiu na cara de toda a gente. Foi falta de respeito. Ele deu-lhe cartão quando faltavam dois minutos. É preciso respeitar quem está dentro de campo e toda a gente que está de fora, a ver. No futebol brasileiro não há respeito, o jogo tem muitas paragens. Eu disser ao Daronco que tinha de parar o jogo para atendimento médico, mas se parou dez minutos, tem de dar dez minutos, independentemente de quem está a ganhar. Mas não há respeito no futebol brasileiro», referiu o avançado do «Galo», depois da derrota com o Flamengo.

«O campeonato não acabou. Mesmo que fosse o Atlético Mineiro a ganhar. O flamengo é uma grande equipa, vai lutar até ao fim. Nós estamos na frente ainda, dependemos só de nós», acrescentou o antigo jogador do FC Porto.