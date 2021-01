Hulk decidiu doar 75 cilindros de oxigénio aos hospitais em Manaus.



Lembre-se que as unidades hospitalares da capital do estado do Amazonas enfrentam uma escassez de oxigénio há vários dias por causa da enorme pressão causada pela propagação da Covid-19. Apesar dos esforços do governo brasileiro, que já enviou aviões carregados de botijas de oxigénio para Manaus, muitos doentes não conseguem resistir.



Segundo o Globo Esporte, o valor total da doação do internacional brasileiro é de 23,5 mil euros.