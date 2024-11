É uma forma diferente de ver o futebol!

O estádio do Palmeiras vai receber, esta quarta-feira, um concerto de Roberto Carlos e a formação de São Paulo já tinha parte do cenário montado para o espetáculo durante o jogo com o Botafogo.

Por isso, alguns adeptos assistiram ao jogo no estádio... mas através de um ecrã gigante. Estes bilhetes, porém, foram gratuitos.

O Botafogo venceu por 3-1 e isolou-se na liderança a duas jornadas do fim.

Estou completamente viciado em ver imagens do telão tampando a torcida do Palmeiras

Espetáculo da bizarrice Hahahahaha pic.twitter.com/ON9FGDYYsX — 1fabiogomes - segue no insta! (@1fabiogomes) November 27, 2024