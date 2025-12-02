Do quarto escalão do campeonato Carioca, no Brasil, chega uma história invulgar. Yuri Silva, jogador do Goytacaz, disputou a Série B2 com um adereço inesperado no tornozelo: uma pulseira eletrónica.

Detido em 2018, acusado do crime de tráfico de droga, Yuri Silva passou os últimos sete anos preso. Em maio, foi-lhe permitida a saída da prisão mediante a utilização de uma pulseira eletrónica, que não pode remover até cumprir a totalidade da pena a que foi condenado.

Entretanto, o jogador de 30 anos reforçou o plantel do Goytacaz, pelo qual disputou o quarto escalão do campeonato Carioca com o dispositivo de localização no tornozelo.

A história ganhou maior dimensão depois de Yuri Silva ter sido lançado, ao minuto 60, no jogo da primeira mão da final da Série B2, frente com o Macaé (1-1).

Questionada sobre se a utilização de um futebolista com uma pulseira eletrónica é legal à luz dos regulamentos da competição, a própria Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro assume que precisa de «buscar informações sobre se há proibição legal do exercício da atividade profissional, para não cometer um erro de julgamento no caso».

No mesmo comunicado, divulgado pelo site Globoesporte, o organismo salienta ainda que «a inclusão/ressocialização é uma função primordial do desporto», onde se deve privilegiar a «busca pela formação de cidadãos antes de atletas».