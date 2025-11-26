A vitória frente ao Palmeiras (3-2), na 36.ª jornada do Brasileirão, praticamente selou a manutenção do Grémio na Série A, mas o ambiente não foi totalmente pacífico entre treinador e adeptos.

Depois de Amuzu ter marcado o 1-1, em cima do intervalo, na sequência de um lançamento de linha lateral, Mano Menezes, técnico da equipa de Porto Alegre, virou-se para a bancada e levantou o dedo do meio.

«Não foi para os adeptos, mas para um adepto. Está na hora de parar de se ofender toda a gente. Reclamar do treinador e do jogador faz parte. Estamos acostumados, mas ofender não. Somos profissionais e merecemos respeito. É assim que funciona», comentou Mano Menezes, após o jogo.

Veja o momento: