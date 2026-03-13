Inovadora e com um toque lendário: a nova camisola alternativa do Brasil
Equipamento foi apresentado esta quinta-feira e vai ser estreado frente à França, no dia 26 de março
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou o novo equipamento alternativo da seleção, numa parceria com a Jordan Brand, marca da Nike que é associada ao antigo basquetebolista Michael Jordan.
Na camisola, com tons azuis-escuros e apontamentos dourados, está mesmo estampado o famoso Jumpman, o logotipo que é a imagem de marca de Jordan.
O novo equipamento será utilizado pela primeira vez no dia 26 de março, no amigável com a França, que serve de preparação para a fase final do Mundial do próximo verão.
«Este lançamento simboliza a união entre duas referências globais que compartilham ousadia, inovação e paixão pelo desporto. Ver o Jumpman no nosso equipamento reforça a potência cultural do futebol brasileiro e a capacidade do Brasil de inspirar o mundo», referiu o presidente da CBF, Samir Xaud, citado pelo site daquele organismo.
O novo equipamento alternativo do Brasil foi desenvolvido com a tecnologia de arrefecimento Aero-FIT, que ajuda os jogadores a manterem-se secos durante os jogos. Além disso, o material é 11 por cento mais leve e até 238 por cento mais respirável, aumentando o conforto e, por conseguinte, o desempenho dos atletas.