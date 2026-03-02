É um pormenor, mas daqueles que no futebol profissional causam alguma estranheza. O relatório de jogo do São Paulo-Palmeiras, duelo da meia-final do Paulistão travado na madrugada desta segunda-feira, contém uma imprecisão grave.

A equipa de arbitragem 100 por cento feminina dirigida pela árbitra Daiane Muniz escreveu no relatório de jogo, divulgado publicamente no sítio oficial da Federação Paulista de Futebol, atribuiu o primeiro golo do Palmeiras a Marlon Freitas.

O problema? É que o jogador estava no meio-campo, tendo sido o verdadeiro marcador Maurício. Uma imprecisão pouco habitual. O relatório explica ainda a expulsão de Vítor Castanheira, adjunto de Abel Ferreira, por ter dito à quarta árbitra «tem de saber marcar as faltas certas, porra».

Apesar de tudo, Abel Ferreira pôde celebrar a passagem à final do Paulistão, após vitória por 2-1.