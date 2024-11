O Brasil empatou no Estádio Monumental de Maturín frente à Venezuela, num jogo de qualificação para o Mundial 2026 que terminou de forma insólita, com o sistema de rega a ser ligado já em período de descontos.

Com Vinícius Jr. em campo, foi o craque brasileiro que criou a primeira oportunidade de perigo. Assistiu Rafinha com um passe incrível e o extremo do Barcelona atirou a rasar a trave da baliza venezuelana.

O Brasil começou por cima, Gerson viu a sua tentativa travada pelo guarda-redes Rafael Romo, que atirou a bola para canto. A seleção "Vino Tinto" apenas à meia hora de jogo conseguiu o seu primeiro lance de algum perigo. Salomon Rondon ganhou espaço na área e rematou para uma boa defesa de Ederson.

Ao minuto 43, Rafinha abriu o marcador. Na sequência de um livre junto à área venezuelana, o antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting rez um bom remate com a bola a entrar junto ao poste direito, sem hipótese para Rafael Romo.

A vantagem canarinha não durou muito. Ao minuto 46, Jefferson Savarino encontrou Telasco Segovia e o médio do Casa Pia rematou para o fundo das redes e fez o empate na partida.

À hora de jogo, o momento capital do encontro. Saída em falso do guarda-redes venezuelano, atropela Vinícius Jr. e o árbitro, consultando o VAR, apontou para a marca de grande penalidade. O próprio avançado do Real Madrid quis bater a grande penalidade, mas novamente no duelo com Rafael Romo, o gurda-redes mais forte e defendeu o castigo máximo.

O encontro ainda ficou marcado pela expulsão do defesa Alexader Gonzalez, deixando a Venezuela a jogar com 10 homens em campo.

Já nos descontos, um dos momentos mais caricatos que vai ver nos próximos jogos de futebol. Com a partida a decorrer, o árbitro foi obrigado a interromper o jogo porque... o sistema de rega do estádio foi acionado antes do final do encontro.

Mas o resultado não mais se alterou, o Brasil foi incapaz de bater a Venezuela, que continua invicta em casa. A «canarinha» está em terceiro lugar na classificação, a Venezuela encontra-se no sétimo posto.