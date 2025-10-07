O internacional brasileiro Éverton Ribeiro revelou que foi operado, esta segunda-feira, a um cancro da tiroide, detetado há cerca de um mês.

«Hoje operaram-me e graças a Deus tudo correu bem. Continuo em recuperação, com fé e o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e por todo o carinho. Ter-vos ao meu lado faz toda a diferença. Tenho a certeza de que vamos vencer mais esta batalha juntos», escreveu o médio do Bahia, numa publicação nas redes sociais, em que consta uma fotografia com a família junto ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O Flamengo, um dos clubes pelos quais o jogador de 36 anos passou e até envergou a braçadeira de capitão, nomeadamente quando foi treinado por Jorge Jesus, já emitiu um comunicado com desejos de rápida recuperação.

Éverton Ribeiro leva três golos e seis assistências em 53 jogos este ano, ao serviço do Bahia.

