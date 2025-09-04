Os problemas de Jardel com drogas são sobejamente conhecidos, mas apenas parte do passado. É essa a garantia do avançado, que falou sobre a sua relação com os estupefacientes em entrevista à Globo Esporte.

O antigo avançado de Sporting e FC Porto, que deixou marca no campeonato português, garante estar «limpo».

«É como matar um leão todos os dias, sem dúvida. Para um 'viciado', é uma luta diária. Fiz alguns tratamentos, recuperei e estou firme e forte para que os caminhos se abram mais ainda. Eu não tenho vergonha de falar, as pessoas que me conhecem têm a consciência da pessoa que sou: boa. Fazia mal só a mim», afirmou.

«Sou um homem de casa, igreja, fortalecendo-me em Deus para afastar as pessoas que não merecem estar perto de mim. Levo uma vida bem familiar. Faço os meus eventos fora do Brasil, com jogos amigáveis. Recebo bastantes convites, até porque tenho de pagar contas. Já não ganho um salário milionário», continuou.

«Eu tenho muita fé em Deus. Por tudo que eu fiz de errado, eu poderia estar morto, mas sou um 'cara' abençoado», resumiu Jardel, que diz não recordar-se da última vez que consumiu cocaína.

Curiosamente, Jardel admitiu que a participação no Big Brother da TVI em 2022, foi benéfica para controlar os vícios.

«Foram dois meses trancado, zero álcool. Só me fortaleceu, foi bom para mim e para a minha imagem, saí muito bem visto. Fiquei em quinto. A minha mãe faleceu uma semana antes da final, foram avisar-me e eu não saí, porque conheço-me e poderia entrar em depressão», confessou.

Atualmente, Jardel administra um café e outros negócios da família na cidade brasileira de Fortaleza. Embarcou recentemente numa carreira de orador em palestras motivacionais.