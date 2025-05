O Cruzeiro, de Leonardo Jardim, somou a segunda vitória consecutiva, desta vez na receção ao Vila Nova (2-0) e colocou-se em boa posição para garantir os oitavos de final da Taça do Brasil.

No Mineirão, um bis de Kaio Jorge (34 e 37m) fez toda a diferença.

A segunda mão disputa-se a 22 de maio, em Goiânia.

Também na última madrugada, o Santos não foi além de um empate na receção ao CRB (1-1).

Já com Cléber Xavier no banco, o ex-Benfica Benjamín Rollheiser abriu o marcador em cima do intervalo (45+1m), com um desvio ao segundo poste na sequência de um canto. No segundo tempo, Breno Herculano (58m) empatou para os forasteiros.

O guarda-redes Gabriel Brazão ainda segurou o empate com a defesa a um penálti em tempo de compensação.