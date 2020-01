Jesualdo Ferreira conseguiu a primeira vitória pelo Santos, mas o ambiente na conferência de imprensa no final do jogo não foi propriamente de felicidade para o técnico.

O treinador português irritou-se com uma pergunta sobre a intensidade do jogo do Santos em comparação com a do tempo de Sampaoli.

«Está a falar de Sampaoli durante um ano, eu só estou aqui há 15 dias. Não sei o que vai acontecer. A minha equipa não vai ser igual, os jogadores não são os mesmos. Vou preparar a minha equipa. Vamos jogar no nível de alguns jogos do ano passado, mas noutros a equipa terá mais dificuldades, como todas as equipas», afirmou, frisando depois: «Você não me conhece há um ano, só há quinze dias».

O técnico foi depois questionaso sobre se o irritam as comparações com Sampaoli ou Jorge Jesus e garantiu: «Não me irrita nada. Ninguém falou em Jesus ou em Sampaoli. Só é preciso respeitar todos os treinadores, ninguém é igual. Muitos treinadores que são campeões não têm os mesmos métodos.»

