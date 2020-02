Jesualdo Ferreira valorizou o trabalho que tem feito no Santos e após o nulo com o Palmeiras, neste sábado, disse não estar preocupado com a pressão que existe em redor da continuidade no cargo.

«Estou feliz com o que tenho feito, temos feito um grande trabalho, com uma grande capacidade de nos adaptar e trabalhar», disse Jesualdo Ferreira, citado pela imprensa brasileira.

«Estamos a gerir jogadores que não conhecíamos, temos um histórico de lesões, de ausência de jogadores e quando chega a esta altura e fazer o jogo que fizemos...», prosseguiu o técnico transmontanto.

Os resultados e as exibições do 'Peixe' têm sido alvo de críticas, mas Jesualdo Ferreira diz que não fica afetado: «Ganhávamos e havia crítica negativa. Ganhar, empatar ou perder, é crítica negativa. Essas críticas não me atingem, atingem os jogadores. Eles sofrem com essas críticas. É importante que estejam tranquilos. Muitos desses jogadores ainda não jogaram no nível que podem. Vou deitar e dormir tranquilo.»