Esta terça-feira ficará a faltar um mês para o termo do contrato entre Jorge Jesus e o Flamengo, e o fim de semana foi de emoções. Começaram bem cedo quando, logo pela manhã, Jorge Jesus, na rede social Instagram, fez uma publicação com uma foto em frente à sua casa na praia da Barra da Tijuca.

O mister deixou elogios ao Rio de Janeiro e à sua beleza, e aos adeptos do Flamengo, pela forma como o receberam, mas o que realmente chamou a atenção foi o comentário de Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo e responsável pelas grandes contratações do clube.

Primeiro, o dirigente deixou um comentário na publicação de Jorge Jesus, e, pouco depois fez um 'retweet' desta no Twitter com um enigmático comentário: «O dia está maravilhoso mesmo Jorge...rsrsrsrs. Vamos em frente», escreveu o dirigente dos rubro-negros, o que incendiou autenticamente os adeptos que, aos milhares, comentaram a pedir a renovação do treinador.

O dia está maravilhoso mesmo Jorge ........ rsrsrsrs. Vamos em frente . pic.twitter.com/7dkKbf5vG2 — MarcosBraz (@marcosbrazrio) May 17, 2020

Mas foi a expressão «vamos em frente» que deixou a imprensa brasileira convencida de que as conversas entre as duas partes estão no bom caminho para a renovação de contrato que liga Jesus e o Flamengo, e que expira no dia 20 de junho.

As últimas informações dão conta de que já existirá um princípio de acordo entre ambos e que a demora em renovar prende-se com a duração do novo vínculo. Aos 65 anos o técnico português quer que seja por mais um ano, até junho de 2021, enquanto o Flamengo pretende que o contrato se prolongue até ao final da próxima época, ou seja, até dezembro de 2021.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em julho do ano passado e sob o seu comando técnico o emblema carioca conquistou cinco títulos: Brasileirão, Taça Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara.