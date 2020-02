Desde que chegou ao Flamengo, há nove meses, Jorge Jesus já conquistou cinco troféus: Libertadores, campeonato brasileiro, Supertaça do Brasil, Taça Guanabara [primeira volta do campeonato estadual do Rio de Janeiro] e agora a Recopa ou Supertaça Sul-Americana. Mais títulos do que derrotas, já que apenas perdeu quatro jogos.

Na conferência de imprensa após o a conquista da Recopa, com a vitória por 3-0 ao Independiente, o técnico português diz que quando chegou ao Flamengo o clube era «uma das maiores equipas do Mundo em termos de adeptos, mas não era, e ainda não é, uma das maiores equipas do Mundo porque não ganha títulos.»

«Ganhando títulos, o Flamengo caminha para ser o maior clube do Mundo. Ainda não somos, mas caminhamos para isso.»

O treinador falou ainda sobre a renovação de contrato, dizendo: «Penso que, nas próximas semanas, quando os meus agentes vierem ao Brasil isso pode ser resolvido.»

Veja as declarações completas de Jorge Jesus: