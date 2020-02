As brincadeiras com os jogadores do Flamengo, como o «Vapo, Vapo» com Gerson, após a conquista da Supertaça Sul-Americana frente ao Independiente, levaram os jornalistas a questionarem Jorge Jesus sobre a relação que tem com o plantel.

«Nunca tive uma aproximação tão grande a uma equipa como aos jogadores do Flamengo. Nunca partilhei tantas emoções e tanta amizade com uma equipa como partilho com eles», afirmou o treiandor português.

«Sinto-me solto, sinto-me à vontade com eles. Sou mais um na equipa», frisou Jesus, garantindo que apesar desse à-vontade entre todos, os jogadores o respeitam como líder.

