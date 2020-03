O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, mostrou confiança em chegar a acordo com Jorge Jesus para a extensão de contrato e comparou o treinador português a Lionel Messi.

Em entrevista ao canal «FOX Sports», o dirigente assumiu o desejo de continuar a contar com o técnico.

«Ele vale todo dinheiro. Para mim, ele é o Messi dos treinadores», disse Landim.

«O Flamengo não pode ter o Messi. Ele tem o direito de pedir o quanto ele quiser, mas nós acreditamos que vamos chegar a um acordo», declarou.

O líder do rubro-negro completou depois: «Do lado do Flamengo, o que posso dizer é que já conversámos, iniciámos conversas com o empresário (Bruno Macedo), e estão muito bem encaminhadas. Tenho absoluta certeza que vamos chegar a um bom denominador com ele. Foi uma ótima decisão quando ambos decidiram unir-se no ano passado. Foi uma parceria de enorme sucesso. Ele quer continuar, e o clube também. Tenho certeza que isso (renovação) vai acabar por acontecer.»

Rodolfo Landim considerou ainda Jorge Jesus como um dos treinadores mais relevantes da História do clube carioca. «Pelo menos da minha época, sim. Dos tempos que me lembro do Flamengo... Temos muitos, como o grande Coutinho, que levou o Flamengo a grandes títulos, mas penso que o nome do Jorge Jesus está marcado na história do clube como um dos grandes, se não o maior técnico da história do Flamengo.»