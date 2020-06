O jogador do Cruzeiro, Henrique, sofreu um acidente de viação na última noite, no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, o carro do médio de 35 anos caiu de um penhasco num local de difícil acesso.



Henrique estava consciente quando foi socorrido pelos bombeiros e transportado para uma unidade hospitalar em Belo Horizonte. O Cruzeiro já esclareceu que os exames feitos ao jogador não revelaram qualquer lesão grave. No entanto, este permanecerá no hospital em observação.



Henrique, de 35 anos, fez praticamente toda a carreira no Brasil ao serviço de clubes como Figueirense, Cruzeiro, Santos, Fluminense e Londrina.