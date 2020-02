Não foram folgas de carnaval felizes para o avançado brasileiro do Vasco da Gama, Talles, que sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, no fim de semana.

De acordo com o Globoesporte, o jogador de 17 anos lesionou-se ao pisar em falso uma pedra dentro de uma piscina natural, numa praia do estado do Rio de Janeiro.

«Talles Magno reapresentou-se no CT [centro de treinos] do Almirante com dor e edema no pé esquerdo. Foi submetido a exames de imagem que constataram uma fratura no quinto metatarso. O atleta será submetido a procedimento cirúrgico, com data ainda a ser programada», informou o Vasco, em comunicado oficial.

