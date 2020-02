A apresentação de Diego Tardelli, no último domingo, foi um desastre por culpa da mascote. O Galo Doido, como é conhecida, pediu que uma das jogadores do futebol feminino do Atlético de Mineiro desse uma voltinha. Quando esta terminou, a mascote esfregou as mãos e levou-as à boca.



Vitória Calhau sentiu-se um objeto sexual após ter revisto o vídeo.



«Quando aconteceu, não me senti ofendida. Achei que ele me tinha virado para eu mostrar o meu número, o 13, que é o mesmo do Galo. Assisti ao vídeo cinco ou mais vezes e foi aí que me apercebi que tiveram segundas intenções. Senti-me um objeto, um objeto sexual. Não estava ali por brincadeira ou para uma fotografia, estava ali para falar. Jogo futebol, sou jogadora do Atlético de Mineiro», referiu, em declarações à ESPN.



A jogadora do Galo admitiu que ficou envergonhado com a situação. «Fiquei envergonhada. Senti vergonha para aparecer no centro de treinos», disse.



VÍDEO: apresentação de Diego Tardelli envolta em polémica

De resto, o clube apoio totalmente Vitória para que esta abordasse publicamente o tema.



«Dirigentes falaram comigo, mostraram que estavam do meu lado e afastaram a mascote. Disseram também que se quisesse falar de qualquer coisa, ele estavam do meu lado», concluiu.



Recorde o momento: