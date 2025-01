O Botafogo emitiu um comunicado, esta quinta-feira, na sequência das notícias que davam conta da insatisfação do plantel alvinegro, que ainda não recebeu os prémios pela conquista da Libertadores.

Segundo a imprensa brasileira, os jogadores do Fogão tinham mesmo avisado os responsáveis do clube que não se vão apresentar no arranque dos trabalhos da nova época, a 14 de janeiro, caso não recebam os valores até à véspera.

O plantel alega ainda não ter recebido o 13.º salário e o subsídio de férias. Além de querem as contas regularizadas, o grupo pretende que os jogadores que já deixaram o clube também recebam os prémios em causa.

Ora o Botafogo, numa nota publicada nas redes sociais, informou que só recebeu o prémio da Libertadores a 27 de dezembro e esclareceu que tem um prazo até 20 dias úteis após essa data para proceder ao pagamento aos jogadores, «como regem as práticas de mercado».

O emblema liderado por John Textor comunicou ainda que «que um grupo de jogadores que já não está no plantel solicitou aumento de 25 por cento do prémio nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma — na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido».

«Hoje, alguns destes mesmos ex-jogadores estão a promover inverdades na imprensa na tentativa de garantir ganho pessoal», lê-se ainda na nota.