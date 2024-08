Vários jogadores do São Paulo vão estar presentes nas cerimónias fúnebres de Juan Izquierdo, jogador do Nacional, morreu na madrugada da passada quarta-feira, aos 27 anos. Calleri, Galoppo, Michel Araujo, Rafinha e Wellington Rato são os atletas que vão estar presentes em Montevideu para a despedida do uruguaio que sofreu uma arritmia cardíaca precisamente num jogo contra o Tricolor Paulista, na Libertadores.



«Mexeu muito connosco. Esquecemos lado profissional. Ele tem família, tinha sido pai recentemente... era um menino que tinha a vida toda pela frente e uma carreira para viver. Sai tranquilo de casa para um jogo e não volta mais. Isso mexe connosco. Consumiu-me muito mesmo estes últimos dias. Acompanhámos, ajudámos, fomos ao hospital. Ninguém me obrigou. Se fosse um de nós, também ficaríamos felizes se as pessoas tivessem a mesma atenção. Pedimos a Deus para confortar a família, todos estamos destruídos mentalmente, magoou-nos muito. Vamos viajar esta manhã para o Uruguai para acompanhar», revelou Rafinha, em declarações aos jornalistas, após o jogo com o Atlético Mineiro.



Antes do apito inicial do duelo com o Gala, o São Paulo e os seus adeptos prestaram uma homenagem a Juan Izquierdo. Além de se ter cumprido um minuto de silêncio, foram lançados balões brancos.