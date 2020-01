Jorge Jesus está de regresso ao Brasil e está disposto a ficar no Flamengo para lá do tempo que o contrato atual determina. Por outras palavras, a renovação do treinador português com o clube carioca avança e pode ficar definida até final do mês.

É de referir que, neste momento, nao há nenhum acordo fechado. Ou seja, o documento que vale é aquele que Jorge Jesus tem assinado e que vai até junho deste ano.

Porém, há uma convergência de opiniões entre treinador e clube que, muito dificilmente, nao levará à renovação.

Em equação está, inclusive, um contrato que vá para lá de 2020. Quer isto dizer que há a possibilidade de Jorge Jesus compromoter-se com o Flamengo para 2021, sabe o Maisfutebol.

Refira-se que já na partida para o Brasil, neste domingo, o técnico deixou antever uma permanência para lá de maio. Jorge Jesus falou na conquista do Brasileirão, da Libertadores e do regresso ao Mundial de Clubes, provas que terminam no segundo semestre do ano.