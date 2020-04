O antigo guarda-redes brasileiro Júlio César bebia na época de glória com José Mourinho no Inter. A confissão foi feita pela mulher, Susana Werner, numa conversa na rede social Instagram com a apresentadora e cantora Kelly Key. A conversa começa com uma pergunta sobre Mourinho e uns zunzuns que se ouvia sobre «a raiva» de Júlio César.

Tanto o antigo guarda-redes quanto a mulher parecem não entender a pergunta, mas depois Susana Werner responde. «Ele bebia muito com raiva de Mourinho, das broncas que Mourinho lhe dava. Uma vez até ficou meio bêbado e foi à escola dos filhos, entrou pela sala de aula e tirou as crianças.»

Nessa altura Júlio César recordou que no segundo ano com o treinador português os dois chocavam muito. O que tinha a ver com a personalidade deles. Por isso nessa temporada, 2009/2010, a da conquista da Liga dos Campeões pelo clube italiano, enfrentava Mourinho quando este chamava os jogadores à atenção à sua medida.

«Ele [Mourinho] tinha uma maneira de espetar os jogadores: "você é um m..., você não é mais o mesmo". Nessa época, o Júlio César bebia muito. Fazia as “festas” em casa com os amigos. “Festas” sem mulheres, só com os amigos [...] Mas eles ficaram super amigos. Agora, amam-se.», atirou Susana Werner, acrescentando por gestos que o seu marido por vezes às seis da manhã ainda estava bêbado.

«Mourinho cismou comigo e a gente batia de frente. Mas foi o ano em que ganhámos tudo [...] Num grupo há 25 jogadores, cada um reage de uma maneira e às vezes há que dar um puxão de orelhas, ser mais rigoroso. Há outros que só com a conversa é que se consegue tirar o melhor deles. Eu sou mais emocional que racional. Então quando o Mourinho vinha, eu enfrentava-o. Pensava: “ou o enfrento, ou vou chegar dentro de campo e não vou render”. E serviu, foi um ano maravilhoso e somos muito amigos», afirmou Júlio César.