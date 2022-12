Bola de Ouro em 2007, Kaká lamentou que os brasileiros não atribuam o devido reconhecimento aos craques do país, como Ronaldo Fenómeno ou Neymar.

«É estranho dizer isto, mas muitos brasileiros não apoiam o Brasil. Acontece às vezes. Se vocês virem o Ronaldo a andar por aqui, vão ficar 'uau', ele tem algo diferente aqui. No Brasil, é só um gordo a andar pela rua», disse o antigo internacional brasileiro na BeIN Sports.

«Neste momento, muitas pessoas no Brasil estão a falar sobre o Neymar, mas de uma forma negativa. Nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos os nossos talentos», acrescentou.

Os antigos internacionais ingleses, John Terry e Gary Neville, também presentes no programa, ficaram surpreendidos com as palavras do brasileiro, que sublinhou a ideia.

«Vários brasileiros amam o Ronaldo, eu amo o Ronaldo, mas é diferente a forma como ele é respeitado no Brasil e aqui fora. Vejo mais respeito por ele fora do país do que lá», rematou.