Após a vitória contra o Bahia no Brasileirão, Bruno Lage defendeu-se das críticas que recebeu na partida contra o Defensa Y Justicia, da Taça Sul-americana por apresentar uma equipa com jogadores menos utilizados.



«As vantagens nunca são boas. Estamos com os pés no chão. Alguém já ganhou o Brasileirão com 51 pontos? Então temos de continuar a trabalhar. Vou abrir um pouco a porta sobre o que aconteceu no último jogo. As pessoas pensam que estamos a fazer gestão, mas não estamos. A gestão é feita diariamente e com o objetivo de preparar a equipa para o melhor momento», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Às vezes as pessoas olham para as nossas opções sem entender, por isso, vou explicar um pouco para que possam entender. Porque parece que caí aqui de paraquedas e tenho mais de 20 anos de experiência. Já estive em vários países. Por vezes, somos falados como alguém que saiu da bancada e assumiu um grande clube. Vou falar sobre três jogadores que foram um pouco criticados e sobre a vaia no final do jogo. Se há equipa e jogadores que não merecem ser vaiados, são os jogadores do Botafogo», acrescentou.



O técnico português explicou por que razão rodou o titular da baliza do Fogão nos últimos jogos. «O Perri lesionou-se com alguma gravidade no joelho na partida contra o Patronato. Não quis sair da equipa e foi avaliado pelo departamento médico. Tomámos a decisão de que ele continuaria a jogar uma vez por semana e que o Gatito estaria disponível para jogar outra competição. Seria fácil para mim tirar o jogo. Durante seis semanas fizemos essa gestão perfeita. Hoje, pela primeira vez em seis semanas, viram o Perri bater pontapés de baliza porque foi a primeira vez que treinámos isso. Não poderia chegar aqui e dizer que o jogador tinha um problema grave no joelho porque daria uma oportunidade ao adversário. Não abandonamos os jogadores», esclareceu.



Bruno Lage elogiou ainda outros «soldados sempre à disposição de ajudarem». «Vou ser o último a vaiar os meus jogadores. O meu amor pelo Botafogo é recente. O adepto ama o clube há muito mais tempo e com mais intensidade que eu. Mas eu amo os meus jogadores. Eles são obrigados a trabalhar com a intensidade que eu quero e só assim é que conseguem minutos», concluiu.



Lembre-se que o Botafogo lidera o Brasileirão com 51 pontos, mais 11 que o Palmeiras, segundo classificado.