O Araguacema, da 1.ª divisão do Campeonato Tocantinense, anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes Bruno Fernandes de Souza, conhecido apenas como Bruno, até ao final do campeonato estadual.

Recorde-se que, em 2010, o ex-guarda-redes do Flamengo foi preso pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, com quem tinha um relacionamento e um filho, apesar de ser casado. Foi condenado 22 anos de prisão por homicídio e também de sequestro e cárcere privado do seu filho com Eliza, Bruninho.

Acabou por cumprir 8 anos e 10 meses na prisão e em 2019 foi-lhe concedido o regime semiaberto domiciliar.

Depois de sair da prisão, Bruno jogou no Rio Branco-AC, da série D do brasileirão. Agora tem novo clube.