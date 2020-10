Associado a Benfica e FC Porto neste último mercado de transferências, Lucas Veríssimo acabou por ficar no Santos.

Esta sexta-feira, o presidente do Peixe, Orlando Rollo, explicou as razões pela qual o defesa-central não saiu do emblema brasileiro.

«Foi estratégia de gestão. Conversámos com o Lucas, com os agentes deles, e entenderam a situação», começou por dizer, citado pelo Lance.

«O valor do Lucas é muito superior às propostas. Até vieram propostas boas, mas a forma de pagamento era uma vergonha. Vou ser cauteloso. Não quero taxar o nosso jogador, mas vale mais do que ofereceram», prosseguiu.

«Os clubes sabem que o Santos está em crise, então fazem propostas esdrúxulas e colocam a faca no pescoço», atirou ainda.