Andrés Rueda, que foi eleito no passado sábado presidente do Santos, afirmou esta segunda-feira que as propostas do Benfica por Lucas Veríssimo foram «um insulto ao Santos».

«No momento certo vamos sentar-nos com o jogador e ver o que ele quer. Ele tem todo o direito de querer o melhor para a sua carreira, sempre que respeite a posição e os direitos do clube», começou por dizer Andrés Rueda em entrevista à Rádio Omega.

«Essas propostas apresentadas pelo Benfica, que foram negadas pelo nosso Conselho Fiscal eram, no meu entendimento, um insulto ao Santos. É um insulto ao Santos eu fazer uma oferta por um jogador e dizer que pago em cinco ou seis anos. É querer aproveitar-se de uma situação que infelizmente o clube expôs para o mundo, de que estávamos com um pires na mão [em situação financeira complicada]», acusou o novo presidente santista, garantindo:

«Não temos jogadores inegociáveis. Se existe interesse em algum jogador do clube, é sentar na mesa e fazer proposta formal. Se for bom para o clube e para o jogador, faz-se, senão não se faz. O clube não pode negociar com o pires na mão, senão somos sempre os perdedores nesta história», disse ainda.