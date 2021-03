Luis Fabiano, antigo jogador brasileiro, está internado num hospital de São Paulo, com covid-19.

O antigo jogador do FC Porto testou positivo na semana passada, mas foi já no início da presente semana que foi internado, de acordo com a imprensa brasileira.

«O avançado testou positivo para a covid-19, na semana passada, mas encontra-se bem neste momento. Nos últimos dias teve sintomas relacionados com a doença, e o médico que acompanha a situação orientou a sua ida ao hospital, para realizar uma monitorização mais próxima. O Luis Fabiano encontra-se no hospital, sob observação, mas sente-se bem e o quadro é estável», explicou a assessoria de imprensa.

De acordo com a imprensa brasileira o antigo jogador está num quarto comum do hospital, sem auxílio de aparelhos respiratórios.

Atualmente com 40 anos, Luis Fabiano representou o FC Porto em 2004/05. A carreira, terminada em 2017, no Vasco da Gama, incluiu ainda passagens por Ponte Preta, Rennes, São Paulo, Sevilha e Tianjin Tianhai.