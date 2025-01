Neymar Júnior representou o Barcelona entre 2013 e 2017. Em Espanha conquistou duas La Ligas, três Taças do Rei, uma Supertaça e uma Liga dos Campeões. No entanto, nunca conseguiu conquistar uma Bola de Ouro.

Em conversa com Romário, antigo futebolista, Neymar disse que não foi para França à procura de ser o melhor do mundo e revelou uma conversa que teve com Messi antes de rumar ao Paris Saint-Germain.

«Na minha última semana no Barcelona, ​​o Messi veio ter comigo e disse: “Por que vais embora? Queres ser o melhor jogador do mundo? Porque então eu farei de ti o melhor jogador do mundo"», revelou o internacional brasileiro.

Sobre a saída para França, Neymar confessou que a decisão de deixar o Barcelona foi algo «mais pessoal».

«Financeiramente era muito melhor do que tinha no Barcelona e havia brasileiros no PSG», explicou.

O jogador de 32 anos falou ainda sobre o famoso tridente MSN (Messi, Suárez e Neymar) no Barcelona: «A parceria que tínhamos era a mais gostosa. Quando o Luis Suárez estava a lutar pela Chuteira de Ouro com o Cristiano Ronaldo, fazíamos de tudo para ele marcar. A relação era dentro e fora de campo», afirmou.

«Ainda temos um grupo (no Whatsapp) e falamos disparates. Tenho um carinho enorme por eles», concluiu.