O futebol brasileiro está de luto depois da morte de Manga, guarda-redes que defendia sem luvas e representou o Brasil no Mundial de 1966. Manga morreu esta terça-feira, no Rio de Janeiro, aos 87 anos, no hospital da Barra da Tijuca.

A confirmação foi dada pelo Botafogo, clube que representou entre 1959 e 1968.

O mítico guardião representou equipas como o Sport, Botafogo, Nacional, Internacional, Operário - MS, Coritiba, Grémio e Barcelona Guayaquil.

No Mundial de 1966, Manga foi titular durante a derrota frente a Portugal, 3-1, jogo que ditou a eliminação da canarinha na fase de grupos. Eusébio (dois golos) e António Simões marcaram os golos de Portugal, que acabou o torneio em terceiro lugar.