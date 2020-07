O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quebrou o silêncio depois da saída de Jorge Jesus para o Benfica. O líder do Mengão anunciou ao presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, que o clube não vai participar num torneio quadrangular de preparação para o Brasileirão.



«Com a saída do Jesus do Flamengo, algo que não estávamos a contar, as coisas complicaram-se um pouco aqui, pois não sabemos quando contaremos com a chegada de um novo treinador e como é que ele vai querer utilizar esse tempo até ao início do Brasileirão. Assumir esse compromisso agora poderia atrapalhar a vinda de quem estamos a selecionar no processo de escolha do novo treinador. queria pedir desculpas e espero que entendam o problema que estamos a viver», pode ouvir-se Landim dizer no vídeo.



Recorde-se que Leonardo Jardim recusou suceder a Jesus no comando técnico do campeão brasileiro e sul-americano.