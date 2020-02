O médio ofensivo japonês Keisuke Honda foi recebido na sexta-feira de forma apoteótica no Brasil para reforçar o Botafogo. Na apresentação como novo jogador do «fogão», o jogador de 33 anos demonstrou a vontade de adaptar-se à língua portuguesa no país.

«Não sei muita coisa em português. Só obrigado, muito prazer, vamos… e Botafogo (risos). Conheci muitos jogadores brasileiros no Japão, na Rússia e em Itália. Lembro-me de algumas palavras, mas tenho que estudar. Vou melhorar o meu português», afirmou, em conferência de imprensa, quando questionado por esse detalhe.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Depois de Nagoya Grampus, VVV-Venlo, CSKA Moscovo, Milan, Pachuca, Melbourne Victory e Vitesse, Honda parte para o oitavo clube da carreira.