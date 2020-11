A assumir-se como peça fundamental do Grémio desde a saída de Everton, Pepê tem feito esquecer o agora jogador do Benfica.

O vice-presidente do emblema de Porto Alegre, Cláudio Oderich, acredita mesmo que Pepê vai ser melhor que Cebolinha.

«O Renato [treinador do Grêmio] deu uma outra forma de jogar ao Pepê, de aparecer no meio, que o Everton fazia pouco. Na minha avaliação, o Pepê será mais completo que o Everton. Não [troco], o Everton não está muito bem lá no Benfica, fico com o Pepê», revelou, à Rádio Bandeirantes.

O dirigente do Grémio abordou ainda o interesse do FC Porto em Pepê, mas sublinhou as dificuldades do negócio.

«Se o FC Porto depositar a cláusula de rescisão, não teremos como fazer. Caso contrário, Pepê fica até ao final dos campeonatos e quem sabe se chegarmos ao Mundial», concluiu.

Em 2020, Pepê soma 27 jogos, dez golos e ainda seis assistências.