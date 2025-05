Carlo Ancelotti embarcou numa nova aventura e já definiu a sua primeira convocatória enquanto selecionador do Brasil. O italiano aproveitou a base do último selecionador Dorival Júnior e chamou alguns nomes habituais, mas deixou Neymar, do Santos, de fora.

«Tentei selecionar jogadores que estão bem fisicamente. O Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem que é um jogador muito importante e sempre será. Atualmente, temos muitos jogadores que sofrem lesões e não podem estar na Seleção», começou por explicar.

«No caso específico do Neymar, contamos com ele. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para o Mundial. Eu falei com ele antes, nesta manhã, para explicar-lhe isso. Ele está totalmente de acordo», completou.

Entre as novidade está o regresso de Casemiro, médio do Manchester United que Ancelotti conhece do Real Madrid. Não joga pela seleção desde 2023, tal como Richarlison. Casemiro é um dos vários jogadores à atenção de Ruben Amorim - Antony, emprestado ao Bétis, foi convocado, tal como Matheus Cunha, prestes a juntar-se ao clube.

Rodrygo e Endrick debatem-se com problemas físicos e foram poupados, segundo a imprensa brasileira. Éder Militão está lesionado. Destaque para a inclusão de Hugo Souza e Alexsandro, dois jogadores que atuaram pelo Chaves.

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

Defesas: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo);

Médios: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Estrasburgo), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo);

Avançados: Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vinicius Júnior (Real Madrid).