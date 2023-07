Neymar foi multado em 16 milhões de reais (cerca de três milhões de euros) por construir um lago artificial sem licença e cometendo várias «infrações ambientais», segundo a Câmara Municipal de Mangaratiba, a cidade onde o jogador do PSG tem uma mansão de luxo.

As autoridades falam em dezenas de infrações identificadas, incluindo «realização de obra passível de controle ambiental sem autorização, captação e desvio de água de rio sem autorização, movimentação de terras e supressão de vegetação sem autorização, e descumprimento de embargo».

A obra foi embargada a 22 de junho, depois de denúncias nas redes sociais. Nessa altura, relatou a imprensa brasileira, o pai de Neymar chegou a receber voz de prisão por não acatar as instruções das autoridades, mas não seria detido.

Mais tarde, um tribunal anulou o embargo, mas as autoridades de Mangaratiba, a cerca de 130 km do Rio de Janeiro, avançaram com as sanções e encaminharam também o caso para o Ministério Público e várias autoridades ambientais.

O jogador tem 20 dias para recorrer da decisão.