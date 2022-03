Imitado por craques do futebol mundial e seguido pelo filho de Cristiano Ronaldo, Iran Ferreira é hoje um dos maiores fenómenos das redes sociais.

A enorme popularidade do rapaz que é mundialmente conhecido como «Luva de Pedreiro», com quem o Maisfutebol falou e cuja história pode ler neste artigo, está a levá-lo até aos círculos mais restritos do mundo da bola, onde também ele granjeia admiração das estrelas. Uma delas, Neymar, partilhou nas redes sociais uma fotografia na qual surge ao lado dele e lhe deixa um rasgado elogio, considerando até que as vidas dos dois têm pontos de contacto.

«Hoje conheci um menino que luta pelos seus sonhos e pela sua família. Revi-me nele, pela sua simplicidade e felicidade. Luva de pedreiro, desejo-te todo o sucesso do mundo e que Deus proteja todos os teus caminhos! Obrigado pelo carinho», escreveu.