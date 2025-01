Conhecido por gostar de sair à noite, beber uns copos e divertir-se com amigos, Neymar contou algumas histórias curiosas enquanto conversava com Romário.

Pai de três filhos, o jogador do Al Hilal, seguindo o pensamento de Romário, confessou (entre risos) que recentemente até tem andado «devagar» no que toca a saídas à noite.

Desafiado a contar uma história caricata de festas noturnas, Neymar não demorou a revelar um momento que aconteceu em 2010, na altura em que ainda jogava no Brasil.

«Estava num bar, uma menina veio ter comigo e disse que gostava muito de mim. Era bonita. Até estava a conversar com ela num camarote em cima, com segurança e do nada ela agarra-me e diz-me: “Manda todos embora daqui. Quero ficar só eu e tu”», começou por dizer o internacional brasileiro.

«Disse-lhe que não podia mandar todos embora, o espaço era público. Do nada começa a agarrar-me (no pescoço) e a apertar. Dei um toque ao meu segurança para me ajudar. Quando a tiraram, arranhou-me e começou a lutar com o segurança, mas a sério! Eram uns quatro para agarrar a loira. Ela era brava, ainda bem que não fui», acrescentou com um sorriso largo.

De seguida, Romário perguntou a Neymar quando é que este atingiu o «auge» de saídas à noite: «No Barcelona! Foi a época em que ganhei tudo... Champions League e estava solteiro! Noite má em Barcelona? O quê?! Nós jogávamos para sair. Foi maravilhoso, fui feliz em Barcelona e fiz tudo lá. Estava solteiro e correu tudo bem», disse o jogador.

O jogador de 32 anos revelou ainda que Lionel Messi não é uma pessoa da «noite», mas sim «tranquilão». Por outro lado, partilhou que o francês Kylian Mbappé é mesmo alguém «da noite».

Fora do futebol, o ex-Santos, Barcelona e PSG, afirmou que nos tempos livres gosta de jogar «Counter-Strike» com os amigos e se não fosse futebolista era «RP da noite».